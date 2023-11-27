Курамшина (Романова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1935
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935
Отец: Романов Иван
Мать: Романова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Света
Отец ребёнка: Курамшин Владимир
Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Курамшин Владимир
Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миляева Елена
Отец ребёнка: Курамшин Владимир
Баку
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курамшин Владимир