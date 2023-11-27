Курамшина (Романова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курамшина (Романова) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1935

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935

Отец: Романов Иван

Мать: Романова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Света

Отец ребёнка: Курамшин Владимир

Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Курамшин Владимир

Баку
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миляева Елена

Отец ребёнка: Курамшин Владимир

Баку
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курамшин Владимир

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