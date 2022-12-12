Соловьева Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Соловьев Николай Никитич

Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Соловьев Александр Никитич

Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович

Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович

Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Соловьев Александр Никитич

Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Соловьев Степан Никитич

Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Соловьев Георгий Никитич

Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Соловьев Лев Никитич

Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Иван Никитич

Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Никита Александрович

Смерть
Неизвестно
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