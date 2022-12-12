Соловьева Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович
Рождение ребёнка
1900 ст.
Сын: Соловьев Александр Никитич
Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Соловьев Александр Никитич
Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович
Рождение ребёнка
1908 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович
Рождение ребёнка
1913 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Соловьев Лев Никитич
Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Никита Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно