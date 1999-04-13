Панова Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Лидия Дмитриевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.11.1932

Дата смерти

13.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1954

Сын: Флитман Олег Леонидович

Отец ребёнка: Флитман Леонид Моисеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1956

Дочь: Флитман Ася Леонидовна

Отец ребёнка: Флитман Леонид Моисеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1972

Сын: Флитман Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Флитман Леонид Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флитман Леонид Моисеевич

Смерть
13.04.1999
Москва, город федерального значения Москва
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