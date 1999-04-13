Панова Лидия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1932
Дата смерти13.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Флитман Леонид Моисеевич
Рождение ребёнка
22.08.1956
Дочь: Флитман Ася Леонидовна
Отец ребёнка: Флитман Леонид Моисеевич
Рождение ребёнка
14.08.1972
Сын: Флитман Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Флитман Леонид Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1999