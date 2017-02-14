Касьянов Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1963
Дата смерти14.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963
Рождение ребёнка
03.02.1988
Сын: Касьянов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Касьянова Светлана Владиславовна
Рождение ребёнка
16.09.1994
Дочь: Туманова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Касьянова Светлана Владиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьянова Светлана Владиславовна
Смерть
14.02.2017