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Касьянов Андрей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1963

Дата смерти

14.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963

Отец: Касьянов Павел Дмитриевич

Мать: Касьянова Нина Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1988

Сын: Касьянов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Касьянова Светлана Владиславовна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
16.09.1994

Дочь: Туманова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Касьянова Светлана Владиславовна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касьянова Светлана Владиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьянова Светлана Владиславовна

Смерть
14.02.2017
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