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Уваров Ефрем Веденеевич

Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

10.01.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Уваров Веденей Федорович

Мать: Уварова Аграфена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Степанида (Стефанида) Иаковна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1881 ст.

Дочь: (Уварова) Ксения Ефремовна

Мать ребёнка: Уварова Степанида (Стефанида) Иаковна

Рождение ребёнка
08.04.1891 ст.

Сын: Уваров Василий Ефремович

Мать ребёнка: Уварова Степанида (Стефанида) Иаковна

Рождение ребёнка
23.01.1893 ст.

Дочь: (Уварова) Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Уварова Степанида (Стефанида) Иаковна

Рождение ребёнка
23.01.1893 ст.

Дочь: (Уварова) Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Уварова Степанида (Стефанида) Иаковна

Смерть
10.01.1894 ст.
Причина смерти: от горловой болезни
Похороны
30.01.1894 ст.
Погребён в д.Сыщиковой

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