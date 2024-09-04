Уваров Ефрем Веденеевич
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти10.01.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1881 ст.
Дочь: (Уварова) Ксения Ефремовна
Мать ребёнка: Уварова Степанида (Стефанида) Иаковна
Рождение ребёнка
08.04.1891 ст.
Мать ребёнка: Уварова Степанида (Стефанида) Иаковна
Рождение ребёнка
23.01.1893 ст.
Дочь: (Уварова) Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Уварова Степанида (Стефанида) Иаковна
Рождение ребёнка
23.01.1893 ст.
Дочь: (Уварова) Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Уварова Степанида (Стефанида) Иаковна
Смерть
10.01.1894 ст.
Причина смерти: от горловой болезни
Похороны
30.01.1894 ст.
Погребён в д.Сыщиковой