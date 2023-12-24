Кураш Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКураш Мария

Кураш Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураш Алик Федорович

Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кураш Лариса Федоровна

Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кураш Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураш Иван Федорович

Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураш Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кураш Григорий Федорович

Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кураш Федор Семенович

Смерть
Неизвестно

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