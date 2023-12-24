Кураш Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кураш Алик Федорович
Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кураш Лариса Федоровна
Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кураш Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кураш Иван Федорович
Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кураш Федор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно