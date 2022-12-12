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Рягузов Василий

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Место рождения

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Рягузов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Рягузова Аксинья

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рягузов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Рягузова Аксинья

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Рягузова Аксинья

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина Васильевна

Мать ребёнка: Рягузова Аксинья

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Рягузова Аксинья

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рягузова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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