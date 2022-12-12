Рягузов Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Рягузов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Рягузова Аксинья
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рягузов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Рягузова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Рягузова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина Васильевна
Мать ребёнка: Рягузова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Рягузова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рягузова Аксинья
Смерть
Неизвестно