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Клементьев Олег Георгиевич
Клементьев Олег Георгиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1987
Пол
Мужской
Отец
Клементьев Георгий Борисович
1960 г.р.
Мать
Клементьва Нурия Миннулловна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1987
Отец:
Клементьев Георгий Борисович
Мать:
Клементьва Нурия Миннулловна
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