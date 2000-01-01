Кандыбко Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандыбко Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1964

Дочь: Кандыбко Нелли Николаевна

Мать ребёнка: Кучеренко Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
30.12.1979

Дочь: Кандыбко Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Кучеренко Валентина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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