Кандыбко Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1964
Дочь: Кандыбко Нелли Николаевна
Мать ребёнка: Кучеренко Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
30.12.1979
Дочь: Кандыбко Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Кучеренко Валентина Федоровна
Смерть
Неизвестно