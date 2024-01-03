(Кантор) Соня Кантор/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кантор) Соня Кантор/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Пипко) Любовь Пипко/

Отец ребёнка: Пипко Генах Пипко/

Рождение ребёнка
04.01.1926

Сын: Пипко Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Пипко Генах Пипко/

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пипко Гедалий Пипко/

Отец ребёнка: Пипко Генах Пипко/

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Пипко) Эсфирь Пипко/

Отец ребёнка: Пипко Генах Пипко/

Смерть
Неизвестно

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