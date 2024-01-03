(Кантор) Соня Кантор/
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Пипко) Любовь Пипко/
Отец ребёнка: Пипко Генах Пипко/
Рождение ребёнка
04.01.1926
Отец ребёнка: Пипко Генах Пипко/
Рождение ребёнка
1928
Сын: Пипко Гедалий Пипко/
Отец ребёнка: Пипко Генах Пипко/
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Пипко) Эсфирь Пипко/
Отец ребёнка: Пипко Генах Пипко/
Смерть
Неизвестно