Григорий Денисович
Место рождения
Дата рожденияДо 1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
19.01.1858 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 19.01.1858 Апухлицы бессрочно отпускной солдат Никифор Семенович [Казалетов] 1ым браком Иванищи вдова Екатерина Никоноров... Показать все
Смерть
Неизвестно