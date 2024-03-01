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Григорий Денисович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель
19.01.1858 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 19.01.1858 Апухлицы бессрочно отпускной солдат Никифор Семенович [Казалетов] 1ым браком Иванищи вдова Екатерина Никоноров... Показать все
Смерть
Неизвестно

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