Екатерина Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова (Самсонова) ?
Отец ребёнка: Самсонов Лев Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самсонов Лев Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самсонов Лев Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Самсонов) Агрофена Львовна
Отец ребёнка: Самсонов Лев Александрович
Рождение ребёнка
09.06.1905
Сын: Самсонов Владимир Львович
Отец ребёнка: Самсонов Лев Александрович
сел. Леонтьево, коломенского уезда Московской обл., Сандыревской Вол.
Смерть
Неизвестно