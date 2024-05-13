Екатерина Моисеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубова (Самсонова) ?

Отец ребёнка: Самсонов Лев Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Георгий Львович

Отец ребёнка: Самсонов Лев Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Петр Львович

Отец ребёнка: Самсонов Лев Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Самсонов) Агрофена Львовна

Отец ребёнка: Самсонов Лев Александрович

Рождение ребёнка
09.06.1905

Сын: Самсонов Владимир Львович

Отец ребёнка: Самсонов Лев Александрович

сел. Леонтьево, коломенского уезда Московской обл., Сандыревской Вол.
Смерть
Неизвестно

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