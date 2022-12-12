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Двойных Яков Алексеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Двойных Алексей Лукич

Мать: Двойных Анна Федоровна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Двойных Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Двойных Соломонида Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Двойных Иоаким Яковлевич

Мать ребёнка: Двойных Соломонида Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Двойных Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Двойных Соломонида Михайловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойных Соломонида Михайловна

Смерть
Неизвестно
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