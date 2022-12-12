Двойных Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Двойных Алексей Лукич
Мать: Двойных Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Двойных Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Двойных Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Двойных Соломонида Михайловна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Двойных Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Двойных Соломонида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно