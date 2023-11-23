Флоровский Иоанн Иоаннович
Место рожденияс. Флоровское в Юхти Уличского уезда
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Иоанн Гаврилович
Мать: Просковья Матвеева
(Флоровский) Иоанн Иоаннович (1768 — ?)Родился в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда.Иоанна Гавриловича. Обучался в Угличском училище. Служил священником в том же селе. Жена его ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Образование
Неизвестно
Угличское училище
Смерть
Неизвестно