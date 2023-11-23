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Флоровский Иоанн Иоаннович

Место рождения

с. Флоровское в Юхти Уличского уезда

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

1772 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1768

Отец: Иоанн Гаврилович

Мать: Просковья Матвеева

(Флоровский) Иоанн Иоаннович (1768 — ?)Родился в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда.Иоанна Гавриловича. Обучался в Угличском училище. Служил священником в том же селе. Жена его ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Образование
Неизвестно
Угличское училище
Смерть
Неизвестно

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