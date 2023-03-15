Копылов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1904 и 1904 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова (Матвеева) Мария

Рождение ребёнка
Между 1923 и 1929

Сын: Копылов Сергей

Мать ребёнка: Копылова (Матвеева) Мария

Рождение ребёнка
14.04.1924

Дочь: (Копылова) Мария

Мать ребёнка: Копылова (Матвеева) Мария

Рождение ребёнка
?.10.1925

Сын: Копылов Дмитрий

Мать ребёнка: Копылова (Матвеева) Мария

Смерть
Неизвестно

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