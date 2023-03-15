Копылов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1923 и 1929
Сын: Копылов Сергей
Мать ребёнка: Копылова (Матвеева) Мария
Рождение ребёнка
14.04.1924
Дочь: (Копылова) Мария
Мать ребёнка: Копылова (Матвеева) Мария
Рождение ребёнка
?.10.1925
Сын: Копылов Дмитрий
Мать ребёнка: Копылова (Матвеева) Мария
Смерть
Неизвестно