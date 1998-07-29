Рыбалко Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1963
Дата смерти29.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1963
Рождение ребёнка
?.04.1983
Дочь: Рыбалко Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Рыбалко-Козак Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбалко Лидия Юрьевна
Мать ребёнка: Рыбалко-Козак Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбалко-Козак Татьяна
Смерть
29.07.1998