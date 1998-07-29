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Рыбалко Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1963

Дата смерти

29.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1963

Отец: Рыбалко Михаил Киреевич

Мать: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна

Рождение ребёнка
?.04.1983

Дочь: Рыбалко Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Рыбалко-Козак Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбалко Лидия Юрьевна

Мать ребёнка: Рыбалко-Козак Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбалко-Козак Татьяна

Смерть
29.07.1998
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