Мягкова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1916
Дата смерти04.05.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Арбекова (Мягкова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич
Образование
21.06.1955
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Выдан аттестат зрелости. Год поступления: 1944 Место обучения: Краснобаковская средняя школа №1
Смерть
04.05.2006