Мягкова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМягкова Екатерина Ивановна

Мягкова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1916

Дата смерти

04.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1916

Отец: Мягков Иван Васильевич

Мать: Мягкова (Кирпичева) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Арбекова (Мягкова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шаров Иван Васильевич

Образование
21.06.1955
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Выдан аттестат зрелости. Год поступления: 1944 Место обучения: Краснобаковская средняя школа №1
Смерть
04.05.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.