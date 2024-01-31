Куренок Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения16.06.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1912 ст.
В МК села Дорогино-Заимки местом рождения указан поселок Рождественский
Крещение
17.06.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Рождественского крестьянин Иоанн Иосифовов Куренок и законная жена его Иулиания Павлова, оба православные Восприемники: Ново-Локтевской волости пос... Показать все
Смерть
Неизвестно