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Куренок Иван Иванович

Место рождения

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

16.06.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1912 ст.

Отец: Куренок Иван (Иоанн) Иосифович

Мать: Куренок Ульяна (Иулиания) Павловна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
В МК села Дорогино-Заимки местом рождения указан поселок Рождественский
Крещение
17.06.1912 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Барнаульского уезда Ново-Локтевской волости поселка Рождественского крестьянин Иоанн Иосифовов Куренок и законная жена его Иулиания Павлова, оба православные Восприемники: Ново-Локтевской волости пос... Показать все
Смерть
Неизвестно

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