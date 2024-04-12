(Лётова (Лётова)) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лётова (Лётова)) Татьяна Васильева

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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