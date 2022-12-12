Горшкова (Порохова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения21.04.1909 ст.
Дата смерти06.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1909 ст.
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 45 (Метрические книги Николаевской Турундаевской церкви Вологодского уезда за 1904-1912 годы). Л. 119 об.
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Медведовская Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Горшков Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1979