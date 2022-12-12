Горшкова (Порохова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Порохова) Александра Павловна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

21.04.1909 ст.

Дата смерти

06.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1909 ст.

Отец: Порохов Павел Александрович

Мать: Порохова Елизавета Аполлоновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 45 (Метрические книги Николаевской Турундаевской церкви Вологодского уезда за 1904-1912 годы). Л. 119 об.
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Медведовская Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Горшков Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Дмитрий Михайлович

Смерть
06.11.1979
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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