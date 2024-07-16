Абдрахимова (Курмангалиева) Майнур Хамидулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курмангалиев Хамидулла
Мать: Курмангалиева Шахира
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдрахимов Шамиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдрахимов Рафкат Шамильевич
Отец ребёнка: Абдрахимов Шамиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдрахимова Марьям Шамильевна
Отец ребёнка: Абдрахимов Шамиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдрахимова Наиля Шамильевна
Отец ребёнка: Абдрахимов Шамиль
Смерть
Неизвестно