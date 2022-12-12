Ефимова Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.?

Дата смерти

17.05.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.?

Сын: Ковязин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
17.05.?
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похоронена в г.Белебей, Республика Башкортостан, Россия
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