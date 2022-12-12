Ефимова Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.?
Дата смерти17.05.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.?
Сын: Ковязин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
17.05.?
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Похоронена в г.Белебей, Республика Башкортостан, Россия