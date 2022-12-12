Ирина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Между 1783 и 1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Марк Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Елисеевич

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Елисеевич

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Елисеевич

Место жительства
Неизвестно
Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1783 и 1789
Константинково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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