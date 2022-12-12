Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиМежду 1783 и 1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Марк Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Елисеевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Елисеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1783 и 1789