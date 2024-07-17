Морозова (Кабанова) Екатерина (Варвара)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1941
Дочь: Еремина (Морозова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич
Сумароково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно