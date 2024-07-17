Морозова (Кабанова) Екатерина (Варвара) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Кабанова) Екатерина (Варвара)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1941

Дочь: Еремина (Морозова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич

Сумароково, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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