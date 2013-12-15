Чубыкина (Бирюкова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубыкина (Бирюкова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1964

Отец: Бирюков Владимир Михайлович

Мать: Бирюкова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.11.1990

Дочь: Короткова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Чубыкин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
04.09.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Виталий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Виталий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубыкин Александр Михайлович

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