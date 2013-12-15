Чубыкина (Бирюкова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1964
Рождение ребёнка
14.11.1990
Дочь: Короткова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Чубыкин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.09.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукушкин Виталий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно