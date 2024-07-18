Кикоть Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кикоть Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизён Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кикоть Акилина (Кили) Леонтьевна

Мать ребёнка: Сизён Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кикоть Лукерия (луша) Леонтьевна

Мать ребёнка: Сизён Феодора Дмитриевна

Привольная, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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