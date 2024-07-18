Кикоть Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизён Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кикоть Акилина (Кили) Леонтьевна
Мать ребёнка: Сизён Феодора Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кикоть Лукерия (луша) Леонтьевна
Мать ребёнка: Сизён Феодора Дмитриевна
Привольная, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно