Григорьева Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цуканова Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Антонина Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Нина Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянчинкова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Григорьев Пётр
Смерть
Неизвестно