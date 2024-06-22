Григорьева Варвара Матвеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева Варвара Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цуканова Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Антонина Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Нина Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянчинкова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Григорьев Пётр

Смерть
Неизвестно

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