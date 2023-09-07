(Вашкевич) Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1948
Отец: Суслов Яков Сергеевич
Мать: Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
04.05.1985
Сын: Вашкевич Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Вашкевич Алексей Владимирович
Развод
Неизвестно
Муж: Мордвинов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лехмус Яна
Отец ребёнка: Мордвинов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мордвинов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург