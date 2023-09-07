(Вашкевич) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вашкевич) Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1948

Отец: Суслов Яков Сергеевич

Мать: Ольга Никифоровна

Рождение ребёнка
04.05.1985

Сын: Вашкевич Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Вашкевич Алексей Владимирович

Развод
Неизвестно

Муж: Мордвинов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лехмус Яна

Отец ребёнка: Мордвинов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вашкевич Алексей Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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