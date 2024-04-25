Мурзина (Пономарева) Фекла Яковелева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Пономарева) Фекла Яковелева

Место рождения

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Молокова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Молокова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Терентий Алексеев

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Мурзина) Василиса Терентьева

Отец ребёнка: Мурзин Терентий Алексеев

Смерть
Неизвестно

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