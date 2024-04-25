Мурзина (Пономарева) Фекла Яковелева
Место рожденияВерхотурский уезд Белослудской слободы деревня Молокова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Молокова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Мурзина) Василиса Терентьева
Отец ребёнка: Мурзин Терентий Алексеев
Смерть
Неизвестно