Ягдарова Ольга Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1925
Отец ребёнка: Ягдаров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Ягдаров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Ягдаров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
11.08.1942
Отец ребёнка: Ягдаров Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно