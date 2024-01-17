Ягдарова Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягдарова Ольга Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1925

Сын: Ягдаров Иван Павлович

Отец ребёнка: Ягдаров Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ягдаров Николай Павлович

Отец ребёнка: Ягдаров Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ягдаров Леонид Павлович

Отец ребёнка: Ягдаров Павел Михайлович

Рождение ребёнка
11.08.1942

Сын: Ягдаров Василий Павлович

Отец ребёнка: Ягдаров Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягдаров Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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