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Шпаков Александр Андреевич

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Место рождения

Красногорск, Красногорск, Московская область

Дата рождения

07.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

HE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1984

Отец: Шпаков Андрей Викторович

Мать: Шпакова Елена Михайловна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
12.07.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Красногорск, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.2015

Дочь: Шпакова Ева Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.2019

Сын: Шпаков Матвей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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