Шпаков Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1984
Отец: Шпаков Андрей Викторович
Мать: Шпакова Елена Михайловна
Бракосочетание
12.07.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.2015
Дочь: Шпакова Ева Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.2019
Сын: Шпаков Матвей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности