Киселев Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1808

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1754

Муж: Киселев Максим Степан.

Рождение ребёнка
1765

Сын: Киселев Вас. Макс.

Отец ребёнка: Киселев Максим Степан.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Иван

Отец ребёнка: Киселев Максим Степан.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Яков

Отец ребёнка: Киселев Максим Степан.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Монтий

Отец ребёнка: Киселев Максим Степан.

Смерть
1808
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