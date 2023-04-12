Киселев Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1754
Рождение ребёнка
1765
Сын: Киселев Вас. Макс.
Отец ребёнка: Киселев Максим Степан.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Иван
Отец ребёнка: Киселев Максим Степан.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Яков
Отец ребёнка: Киселев Максим Степан.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселев Монтий
Отец ребёнка: Киселев Максим Степан.
Смерть
1808