Широков Анисим (Онисимко) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Анисим (Онисимко) Алексеев

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1638

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1606 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638

Отец: Широков Алексей (Алешка) Онцыфоров

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646

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