Старицына Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1913
Дата смерти29.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913
Рождение ребёнка
25.06.1943
Рождение ребёнка
1943
Томская обл., на спецпоселении
Рождение ребёнка
1946
Томская обл., на спецпоселении
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.01.2000