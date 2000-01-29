Старицына Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старицына Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1913

Дата смерти

29.01.2000

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1913

Отец: Старицын Семён Павлович

Мать: Старицына Афанасия Федоровна

Рождение ребёнка
25.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старицын Никанор Михайлович

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старицын Никанор Михайлович

Томская обл., на спецпоселении
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старицын Никанор Михайлович

Томская обл., на спецпоселении
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.01.2000
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