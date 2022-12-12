Филиппова (Щербакова) Анастасия Дмитиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Щербакова) Анастасия Дмитиевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

06.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1994

Отец: Щербаков Дмитрий Владимирович

Мать: Щербакова Ольга Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.03.2014

Сын: Филиппов Лев Дмитриевич

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий Владимирович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
02.03.2019

Муж: Филиппов Дмитрий Владимирович

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.06.2019

Сын: Филиппов Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий Владимирович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Дмитрий Владимирович

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