Филиппова (Щербакова) Анастасия Дмитиевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1994
Рождение ребёнка
18.03.2014
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
02.03.2019
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.06.2019
Сын: Филиппов Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Филиппов Дмитрий Владимирович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно