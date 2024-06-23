Шиканова (Хмылёва) Оксана Валерьевна
Место рождения
Дата рождения23.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1969
Отец: Хмылёв Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С ?.09.1986 по ?.06.1991
Томск, город Томск, Томская область
Томский государственный университет. Факультет: Филологический. Специальность: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
02.10.1993
Сын: Шиканов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Шиканов Сергей Владимирович