Шиканова (Хмылёва) Оксана Валерьевна 23.06.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шиканова (Хмылёва) Оксана Валерьевна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

23.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1969

Отец: Хмылёв Валерий

Мать: Хмылёва (Юрина) Валентина Ивановна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиканов Сергей Владимирович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Образование
С ?.09.1986 по ?.06.1991
Томск, город Томск, Томская область
Томский государственный университет. Факультет: Филологический. Специальность: —. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
02.10.1993

Сын: Шиканов Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Шиканов Сергей Владимирович

Бийск, город Бийск, Алтайский край

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