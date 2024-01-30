Рыбников Михаил Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1908
Мать ребёнка: Рыбникова Александра
Рождение ребёнка
1912
Сын: Рыбников Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Рыбникова Александра
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рыбников Николай Михайлович
Мать ребёнка: Рыбникова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Рыбникова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбникова Александра
Смерть
1944