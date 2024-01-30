Рыбников Михаил Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбников Михаил Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1908

Сын: Рыбников Яков Михайлович

Мать ребёнка: Рыбникова Александра

Рождение ребёнка
1912

Сын: Рыбников Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Рыбникова Александра

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рыбников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Рыбникова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Рыбникова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова Александра

Смерть
1944
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