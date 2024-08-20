Соловьёв ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соловьёв (Соловьёва) Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
05.07.1816
Дочь: Тюляева (Соловьёва) Марья Семёновна
Мать ребёнка: Соловьёв (Соловьёва) Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1818
Мать ребёнка: Соловьёв (Соловьёва) Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Соловьёв Феодор Семенович
Мать ребёнка: Соловьёв (Соловьёва) Ксения Михайловна