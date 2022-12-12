Лавочкин (Магазинер) Семен (Шлёма) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавочкин (Магазинер) Семен (Шлёма) Алексеевич

Лавочкин (Магазинер) Семен (Шлёма) Алексеевич

avatar

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

11.09.1900

Дата смерти

09.06.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1940
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
09.06.1960
полигон Сары-Шаган, Казахстан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close