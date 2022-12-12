Лавочкин (Магазинер) Семен (Шлёма) Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1900
Дата смерти09.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1940
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Смерть
09.06.1960
полигон Сары-Шаган, Казахстан