Шемякин Евгений Пантелеймонович
Место рожденияАмурская обл. Серышевский р-н с\\х Арчинский
Дата рождения01.06.1946
Дата смерти?.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1971
Дочь: Солохина Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.1972