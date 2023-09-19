Шемякин Евгений Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякин Евгений Пантелеймонович

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Место рождения

Амурская обл. Серышевский р-н с\\х Арчинский

Дата рождения

01.06.1946

Дата смерти

?.08.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Амурская обл. Серышевский р-н с\\х Арчинский
Рождение ребёнка
27.05.1971

Дочь: Солохина Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.1972
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