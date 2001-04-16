Чернов Юрий Иванович
Место рожденияПерово, Московская область
Дата рождения02.11.1951
Дата смерти16.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1951
Бракосочетание
?.04.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
13.06.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.04.2001
Причина смерти: Пневмония
Похороны
04.05.2001