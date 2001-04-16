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Чернов Юрий Иванович

Место рождения

Перово, Московская область

Дата рождения

02.11.1951

Дата смерти

16.04.2001

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1951

Отец: Чернов Иван Иванович

Мать: Чернова (Пахомова) Зинаида Ивановна

Бракосочетание
?.04.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
13.06.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.04.2001
Причина смерти: Пневмония
Похороны
04.05.2001

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