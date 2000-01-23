Зарипова (Мустафина) Кафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипова (Мустафина) Кафия

Место рождения

Казань

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

23.01.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань
Рождение ребёнка
22.02.1940

Дочь: Мардеева Альфия Галимовна

Отец ребёнка: Зарипов Галим

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турдалиева Альмира

Отец ребёнка: Зарипов Галим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зарипов Галим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарипов Ривкат

Отец ребёнка: Зарипов Галим

Смерть
23.01.2000
Казань
Похороны
Неизвестно
Новотатарское кладбище
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