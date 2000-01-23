Зарипова (Мустафина) Кафия
Место рожденияКазань
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти23.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1940
Дочь: Мардеева Альфия Галимовна
Отец ребёнка: Зарипов Галим
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турдалиева Альмира
Отец ребёнка: Зарипов Галим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарипов Галим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарипов Ривкат
Отец ребёнка: Зарипов Галим
Смерть
23.01.2000
Казань
Похороны
Неизвестно
Новотатарское кладбище