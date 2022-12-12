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Солдатов Николай Фёдорович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.08.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

До 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1927

Отец: Солдатов Фёдор Карпович

Мать: Солдатова Вера Феоктистовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 29.11.1944 по 02.08.1954
Воинское звание: Капитан Призван 29.11.1944 года. Служил в 76 отдельной стрелковой роте отдела контрразведки «Смерш» 65 армии, 186 танковом полку 7 механизированной армии Дальневосточного военного окр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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