Солдатов Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения09.08.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1927
Военная служба
С 29.11.1944 по 02.08.1954
Воинское звание: Капитан Призван 29.11.1944 года. Служил в 76 отдельной стрелковой роте отдела контрразведки «Смерш» 65 армии, 186 танковом полку 7 механизированной армии Дальневосточного военного окр... Показать все
Смерть
Неизвестно