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Матрона Тарасовна

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Место рождения

Скорынево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

Между 1742 и 1753

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Тарас Герасимович

Мать: не указана

Скорынево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1735

Муж: Алексей Федотович

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Неонилла Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1742

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Федотович

Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1742 и 1753
Красково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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