Матрона Тарасовна
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиМежду 1742 и 1753
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Тарас Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1735
Муж: Алексей Федотович
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Неонилла Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федотович
Рождение ребёнка
12.04.1742
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1742 и 1753