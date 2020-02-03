Борбошев Байрым Тӧлӧсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борбошев Байрым Тӧлӧсович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

03.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

1932 г.р.

Дети

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1962 г.р.
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1965 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Борбошев Тӧлӧс

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна

Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
До 1955

Жена: Борбошева Александра Анчиновна

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна

Рождение ребёнка
16.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна

Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
16.10.1962

Сын: Борбошев Алексей Байрымович

Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна

Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
08.09.1965

Сын: Борбошев Роман Байрымович

Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна

Награда
1967
Стал победителем среди чабанов Еловского овцесовхоза и награжден грамотой «Победитель социалистического соревнования»
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна

Рождение ребёнка
06.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна

Награда
14.02.1986
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов награжден медалью «Ветеран труда»
Награда
14.04.1995
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06 июня 1945 года награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19941-1945 гг.»
Награда
04.05.1995
Награжден юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Награда
22.10.2001
Выдано удостоверение «Ветеран труда»
Награда
03.03.2005
Указом 28.02.2004 награжден медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Награда
19.12.2009
Указом от 04.03.2009 награжден медалью «65 лет в Великой Отечественной войне»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борбошев Перден Байрымович

Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна

Смерть
03.02.2020
Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
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