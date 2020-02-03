Борбошев Байрым Тӧлӧсович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти03.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Борбошев Тӧлӧс
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1955
Бракосочетание
До 1955
Рождение ребёнка
Около 1958
Рождение ребёнка
16.10.1962
Рождение ребёнка
16.10.1962
Сын: Борбошев Алексей Байрымович
Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна
Рождение ребёнка
08.09.1965
Сын: Борбошев Роман Байрымович
Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна
Награда
1967
Стал победителем среди чабанов Еловского овцесовхоза и награжден грамотой «Победитель социалистического соревнования»
Рождение ребёнка
1971
Рождение ребёнка
06.05.1974
Награда
14.02.1986
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов награжден медалью «Ветеран труда»
Награда
14.04.1995
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06 июня 1945 года награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19941-1945 гг.»
Награда
04.05.1995
Награжден юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Награда
22.10.2001
Выдано удостоверение «Ветеран труда»
Награда
03.03.2005
Указом 28.02.2004 награжден медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Награда
19.12.2009
Указом от 04.03.2009 награжден медалью «65 лет в Великой Отечественной войне»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борбошев Перден Байрымович
Мать ребёнка: Борбошева Александра Анчиновна
Смерть
03.02.2020