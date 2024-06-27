Ахметзянов Рашит 12.11.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ахметзянов Рашит

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Место рождения

п. Бестомак

Дата рождения

12.11.1960

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

1985 г.р.
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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1960

Отец: Ахметзянов Рифгат

Мать: (Шарифуллина) Рэзине

п. Бестомак
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.03.1983

Жена: скрыто настройками приватности

c. Алкино
Рождение ребёнка
01.12.1985

Дочь: Нугаева (Ахметзянова) Гузель

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Уфа
Рождение ребёнка
29.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Уфа

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