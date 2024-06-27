Ахметзянов Рашит
Место рожденияп. Бестомак
Дата рождения12.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1960
Отец: Ахметзянов Рифгат
Мать: (Шарифуллина) Рэзине
п. Бестомак
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.03.1983
Жена: скрыто настройками приватности
c. Алкино
Рождение ребёнка
01.12.1985
Дочь: Нугаева (Ахметзянова) Гузель
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Уфа
Рождение ребёнка
29.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Уфа