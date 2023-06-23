(Машарова) Елисавета Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Машарова) Елисавета Афанасьевна

Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

Между 1855 и 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1855 и 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Восприемник
02.04.1877
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ГАСО Ф.6 оп.6 д.48 Восприемница Александры Ивановны Шарниной "Василье-Шайтанского завода крестьянская дочь Елисавета Афанасьевна Машарова"
Восприемник
09.04.1879
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
ф.6 оп.20 д.314 Восприемница Николая Ивановича Шарнина "Екатеринбургского уезда Васильевского завода мастерская девица Елисавета Афанасьевна Машарова"
Смерть
Неизвестно

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