(Машарова) Елисавета Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1855 и 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1855 и 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
02.04.1877
ГАСО Ф.6 оп.6 д.48 Восприемница Александры Ивановны Шарниной "Василье-Шайтанского завода крестьянская дочь Елисавета Афанасьевна Машарова"
Восприемник
09.04.1879
ф.6 оп.20 д.314 Восприемница Николая Ивановича Шарнина "Екатеринбургского уезда Васильевского завода мастерская девица Елисавета Афанасьевна Машарова"
Смерть
Неизвестно