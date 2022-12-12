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Москальский Лука Кузьмич
Москальский Лука Кузьмич
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Место рождения
Мена
, Чернігівська область
Дата рождения
1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Москальский Кузьма Васильевич
1754 г.р.
Мать
Москальская Ирина Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Москальский Кузьма Васильевич
Мать:
Москальская Ирина Максимовна
Мена
, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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