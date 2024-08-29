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Петухов Василий Михайлович

Место рождения

Альвидино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.12.1919

Дата смерти

23.11.1982

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1919

Отец: Петухов Михаил Петрович

Мать: не указана

Альвидино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
?.05.1948

Сын: Петухов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Петухова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
?.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
?.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петухова Мария Семёновна

Смерть
23.11.1982
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область

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