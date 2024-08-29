Петухов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.12.1919
Дата смерти23.11.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1919
Отец: Петухов Михаил Петрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1941
Рождение ребёнка
?.05.1948
Сын: Петухов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Петухова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
?.07.1949
Рождение ребёнка
?.05.1952
Смерть
23.11.1982
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область