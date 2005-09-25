Шелементьев Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1986
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1986
Рождение ребёнка
25.09.2005
Сын: Шелементьев Георгий Евгеньевич
Мать ребёнка: Шелементьева Ольга Станиславовна
Рождение ребёнка
05.02.2015
Сын: Шелементьев Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Долбиненко Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
14.08.?
Дочь: Давыдова Дарья Евгеньевна
Мать ребёнка: Давыдова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно