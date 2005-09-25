Шелементьев Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелементьев Евгений Владимирович

Шелементьев Евгений Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1986

Отец: Шелементьев Владимир Геннадьевич

Мать: Шелементьева Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
25.09.2005

Сын: Шелементьев Георгий Евгеньевич

Мать ребёнка: Шелементьева Ольга Станиславовна

Рождение ребёнка
05.02.2015

Сын: Шелементьев Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Долбиненко Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
14.08.?

Дочь: Давыдова Дарья Евгеньевна

Мать ребёнка: Давыдова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбиненко Екатерина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелементьева Ольга Станиславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close